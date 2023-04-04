Французский эксперт назвал неизбежной мировую дедолларизацию

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Отказ от доллара в мировых экономических расчетах стал необратимым процессом. Такое мнение высказал эксперт в области геополитики, обозреватель Le Figaro Рено Жирар.

По его словам, в мире происходит неизбежная дедолларизация.

"Превратив свою валюту в орудие политического давления на другие государства, американцы, сами того не желая, запустили всемирное движение за свержение короля-доллара", – написал автор.

Обозреватель считает, что в одночасье дедолларизация не произойдет, но как процесс она неизбежна.

Он напомнил, что после заморозки долларовых резервов Центробанка России на фоне спецоперации РФ на Украине, некоторые страны начали сокращать торговлю в американской валюте. Кроме того, пишет Жирар, страны БРИКС планируют создать собственную валюту для финансирования своей торговли.

Ранее обозреватель Фарид Закария заявил, что США столкнутся с невиданных масштабов экономическим кризисом, когда доллар перестанет доминировать на международном рынке. Причиной ослабления доллара, по мнению обозревателя, является курс России и Китая на ускорение усилий по диверсификации и уходу от американской валюты на фоне конфликта на Украине.

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