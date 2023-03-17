Володин рекомендовал странам провести дедолларизацию на фоне финансового кризиса в США

Фото: Агентство "Москва"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на фоне кризиса американской банковской системы рекомендовал странам проводить дедолларизацию (заменить доллар в международных операциях другими валютами. – Прим. ред.) экономики.

"Вашингтон, решая проблемы известным всем способом — печатая необеспеченные доллары, спровоцировал рекордную за последние 40 лет инфляцию. Борясь с ней, настолько повышал ключевую ставку, что это привело к невозможности обслуживать кредиты, и, как следствие, начались самые крупные с 2008 года банкротства банков", – написал политик в своем телеграм-канале.

Депутат обратил внимание, что американский кризис может негативно повлиять на тех, кто ориентировался исключительно на финансовую систему США. Жертвами, по его словам, уже стали граждане Швеции, Норвегии, Южной Кореи и других государств.

Один из крупнейших банков США Silicon Valley Bank ранее заявил о банкротстве. Произошедшее стало самым крупным банкротством банка в США со времен финансового кризиса в 2008 году.

По сообщениям СМИ, банкротство SVB привело к падению общей рыночной стоимости мировых банков и финансовых компаний на 465 миллиардов долларов. Стоимость упала всего за два дня.

Несмотря на произошедшее, президент США Джо Байден заявил, что американская банковская система остается в безопасности. Все депозиты граждан остаются доступны при необходимости, сообщил он.



Банкротство американских банков повлияло на рынок криптовалюты

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