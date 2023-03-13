Трамп предрек США новую Великую депрессию

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Бывший американский президент Дональд Трамп подверг критике экономическую политику нынешнего лидера страны Джо Байдена. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он уверен, что Байден повторит ошибки бывшего главы государства Герберта Гувера. По словам Трампа, в США начали закрываться банки, поскольку они не в силах платить по счетам.

"У нас будет Великая депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929 году", – заявил он.

До этого обанкротился один из крупнейших банков США Silicon Valley Bank. Говорилось, что остатки капитала Silicon Valley будут использованы для компенсации вкладчикам, а также для погашения задолженности перед кредиторами.

Позже СМИ заявили, что банкротство американского Silicon Valley Bank ударит по ряду стартапов из Индии. По данным прессы, не менее 40 стартапов из Индии размещали в SVB депозиты на сумму от 250 тысяч до 1 миллиона долларов. Еще порядка 20 стартапов хранили в финансовой организации более 1 миллиона долларов.

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