Один из крупнейших банков США обанкротился за двое суток

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Один из крупнейших банков США Silicon Valley Bank обанкротился всего за двое суток. Об этом сообщает Bloomberg.

Произошедшее стало самым крупным банкротством банка в США со времен финансового кризиса в 2008 году.

В четверг 9 марта Silicon Valley Bank заявил, что из-за неудачной операции с ценными бумагами выпустит дополнительных акций на 2,25 миллиарда долларов. Крупные консалтинговые агентства порекомендовали компаниям и вкладчикам снять деньги со счетов банка "в качестве предосторожности".

В руководстве банка обратились к крупнейшим клиентам с заявлением о том, что банк хорошо капитализирован, имеет качественный баланс и достаточную ликвидность, а также призвали их оставаться спокойными.

Однако уже в пятницу 10 марта отток средств ускорился настолько, что регулятор США заявил о банкротстве банка даже до закрытия биржевых торгов. Silicon Valley передали под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов.

"Банкиры всегда переоценивают лояльность своих клиентов", – прокомментировал ситуацию Дэниел Коэн, бывший председатель американской финансовой холдинговой компании The Bancorp.

Остатки капитала Silicon Valley будут использованы для компенсации вкладчикам, а также для погашения задолженности перед кредиторами.

Ранее сообщалось о банкротстве криптовалютной биржи FTX. Ее основатель Сэм Бэнкман-Фрид был впоследствии задержан на Багамских островах.

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