Основателя обвалившейся криптобиржи FTX задержали по запросу США

Фото: AP/Marta Lavandier

Бывший гендиректор и основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид был задержан на Багамских островах. Об этом сообщает ТАСС.

Бэнкман-Фрида задержали по запросу властей США. Ему предъявляют засекреченное обвинительное заключение, которое представила прокуратура южного округа Нью-Йорка. Уточняется, что по данному делу основатель биржи проходит в качестве единственного обвиняемого.

Криптобиржа FTX объявила себя банкротом в США 11 ноября. Бэнкман-Фрид заявил о решении уйти в отставку.

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