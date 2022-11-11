Криптобиржа FTX объявила о банкротстве в США

Фото: ТАСС/ZUMA Press Wire/Andre M. Chang

Криптобиржа FTX объявила себя банкротом в Соединенных Штатах, следует из заявления компании FTX Digital Markets в Twitter.

Согласно информации компании, генеральный директор данной криптобиржи Сэм Бэнкман-Фрид заявил о решении уйти в отставку.

Ранее криптобиржа Kraken ввела ограничения для россиян. Уточнялось, что они предусматривают невозможность пользователей из РФ пройти регистрацию на данной платформе.

До этого решила временно отстранить от участия в торгах россиян, которые располагают активами стоимостью свыше 10 тысяч евро, криптобиржа Binance. Сообщалось, что таким пользователям нельзя будет вносить на счета дополнительные средства и покупать криптовалюту.



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