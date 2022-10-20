Криптобиржа Kraken ограничила доступ пользователям из РФ

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Криптобиржа Kraken ввела ограничения для граждан РФ. Пользователи больше не будут иметь возможности пройти регистрацию на данной платформе, обозначив местоположение на территории России, сообщает РБК.

Кроме того, по данным россиян, площадка уже начала делать рассылки сообщений о том, что, согласно новым европейским законам, она вынуждена принять меры по ограничению их аккаунтов.

Уточнялось, что вывести активы с площадки будет можно.

В апреле текущего года решила временно отстранить от участия в торгах россиян, которые располагают активами стоимостью свыше 10 тысяч евро, криптобиржа Binance. Отмечалось, что таким пользователям нельзя будет вносить на счета дополнительные средства и покупать криптовалюту.

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