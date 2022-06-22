В России предложили создать криптозолотой рубль

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Аналитики Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ предложили создать в России обеспеченный золотом стейблкойн. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад учреждения.

Уточняется, что данная валюта под рабочим названием "золотой рубль" могла бы защитить операции от блокировок США за счет курса, привязанного к курсу золота на мировом рынке. Именно этот фактор будет отличать стейблкойн от разрабатываемого цифрового рубля.

Еще одной особенностью "золотого рубля" предлагается сделать внешние расчеты, а не внутренние. С помощью такой валюты также могли бы производиться расчеты между третьими странами без участия РФ.

В Институте исследований и экспертизы ВЭБ.РФ дополнительно выступают за создание механизма работы с криптовалютами для ведущих подсанкционных компаний на криптобиржах в дружественных странах. В качестве альтернативы рассматривается создание национальной криптобиржи.

Еще одна инициатива направлена на разработку системы международных расчетов ЦБ РФ с дружественными странами в национальных цифровых валютах. Она могла бы быть построена на бартерных схемах и появлении новых офшорных зон.

В конце мая первый заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева заявила, что в настоящий момент использование криптовалют в РФ создает большие риски для граждан. При этом в регуляторе допустили их применение в международных сделках.

