В Минфине РФ объяснили суть законопроекта о криптовалютах

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Законопроект о регулировании криптовалют призван защитить права и средства россиян. Так, граждане смогут совершать операции с токенами, однако не смогут использовать их в качестве средства платежа, рассказал директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков.
"Интерес к криптовалютам не снизился, граждане, желающие инвестировать средства, должны быть защищены. Зарубежные площадки нарушают права наших инвесторов путем ограничения доступности к инструментам. Данное регулирование позволяет защитить граждан и продвигать саму технологию", – цитирует его РИА Новости.
По словам Чебескова, сложные системы требуют регулирования, условий для выхода участников рынка из "серой" зоны. Это, считает эксперт, выгодно всем: появляется возможность отличить легальных участников от нелегальных, повысить капитализацию бизнеса.
Следующее, на что обратил внимание представитель Минфина, – невозможность использовать цифровые валюты (ЦВ) как средства платежа. При этом другие операции с токенами физические и юридические лица совершать смогут. Такое ограничение необходимо, чтобы исключить возможность использования ЦВ для финансирования терроризма и отмывания денег.
В связи с легализацией криптовалют на финансовом рынке появятся новые субъекты. В их числе – обменники цифровой валюты и криптобиржи. Для тех и других с целью осуществления контроля за их деятельностью предлагается учредить лицензирование. Для движения финансов, в частности входа и выхода фиатных денег, планируется использовать банковскую инфраструктуру. Как отмечает Чебесков, она отличается качественным риск-менеджментом и высоким уровнем процессов идентификации.
Последнее, чего коснулся представитель Минфина, – институт квалификации. Он объяснил, что рынок криптовалют является рискованным, поэтому его участники должны обладать определенными навыками. Инвесторов предлагается делить на профессиональных и непрофессиональных с применением некоторых лимитов для последних.
"Майнинг – ключевая часть индустрии в том виде, в котором она работает. Актуальность и обеление рынка для майнинга стоит очень много, <...> когда есть регуляторная неопределенность, то сложно прогнозировать, что будет происходить с этим сектором", – подытожил Чебесков.
В начале апреля Минфин России доработал и внес в правительство законопроект о регулировании цифровых валют. В проекте Федерального закона "О цифровой валюте" уточнили и конкретизировали отдельные положения, в том числе касающиеся деятельности по цифровому майнингу.
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