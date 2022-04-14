В мире появится первая криптовалютная карта

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Компания Nexo и платежная система Mastercard создадут первую в мире платежную карту, обеспеченную криптовалютой, сообщает агентство Reuters.

Сначала карта появится в отдельных европейских странах. Пользователи смогут тратить средства, не продавая своих цифровых активов: они будут служить залогом по кредиту. Уточняется, что обычно кредитные карты ничем не обеспечены, по ним есть лимиты.

Новая карта будет привязана к предоставляемой Nexo кредитной линии, обеспеченной криптоактивами. Использовать ее при оплате можно будет практически в 100 миллионах магазинов по всему миру, где принимается Mastercard.

Владельцы карт смогут тратить деньги в эквиваленте 90% стоимости их криптовалют.

Ранее сообщалось, что российские власти собираются лицензировать криптовалютные площадки. Предполагается, что инвесторов разделят на квалифицированных и неквалифицированных, для последних ограничат объем операций. Обналичивать крипту смогут только российские юрлица. Для работы с российскими инвесторами иностранная криптобиржа должна будет иметь представительство в России.

