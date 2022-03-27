Россиянам рассказали, как вычислить мошенника на крипторынке

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Есть несколько признаков афериста, желающего обмануть других участников сделок с цифровыми активами. Об этом в интервью радио Sputnik заявил учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Александр Трещев.

По словам эксперта, предложения злоумышленников всегда звучат слишком неправдоподобно, слишком хорошо. Он рекомендовал не связываться с людьми, которые предлагают неразумно приятные условия инвестиций в криптовалюту.

Помимо этого, Трещев отметил, что аферисты пользуются тем, что в трудные моменты люди сами хотят себя обмануть и сохранить деньги любым способом. Специалист посоветовал выдержать паузу, а не вкладываться сейчас.

"Надо понимать, что в данный момент люди, которые называют себя криптоэнтузиастами и продвигают инвестиции в крипту, в 90% случаев являются или мошенниками, или дураками, которые советуют то, в чем совсем не разбираются", – добавил Трещев.

Ранее сообщалось, что стоимость биткойна за последние сутки выросла на 5% – почти до 45 тысяч долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance цена биткойна по состоянию на 25 марта 16:37 выросла до 44,95 тысячи долларов.

В свою очередь, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев полагает, что 2022 год может завершиться серьезным обнулением криптовалюты на фоне повышения ставки федрезерва.