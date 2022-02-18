Эксперты оценили будущее криптовалют в России

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Несмотря на идею Центробанка запретить криптовалюты в России, эксперты не исключают, что в будущем их могут легализовать и использовать по аналогии с ценными бумагами. Об этом сообщает "Газета.ру".
Так, аналитик инвестхолдинга "Финам" Сергей Переход считает, что признание криптовалют зависит от того, как скоро они начнут использоваться в реальном секторе экономики. По его словам, отдаляют этот процесс различные спекуляции и ажиотаж вокруг NFT.
Он также не исключил, что однажды технологию блокчейна легализуют как новый формат ценных бумаг. В качестве иллюстрации своей мысли Переход привел смарт-контракты, выпущенные "Норникелем" и гарантирующие поставки добываемых металлов.
Сооснователь криптобиржи U2U Exchange Владимир Орехов между тем уверен, что будущее токенов – в розничной торговле. В частности, их можно использовать в программах лояльности магазинов. В свою очередь глава юридической фирмы DRC Михаил Быстров полагает, что криптовалюты можно будет использовать для обмена на цифровой рубль. При этом он уверен, что в условиях запрета токенов, блокчейн развиваться не будет.
В то же время специалисты утверждают, что криптовалюты пока не могут выступать полноценным платежным средством. Это обусловлено их высокой волатильностью, что делает их скорее инвестиционным инструментом. В качестве альтернативы предлагается использовать так называемые стейблкоины – токены, чей курс привязан к курсу реальных мировых валют.
Сергей Переход считает, что применение криптовалют как средств платежей возможно, однако только в ограниченном формате. Повсеместное внедрение токенов затруднит регулирование экономики, в том числе инфляции, поскольку они не имеют реальной экономической привязки, заключил эксперт.
В конце января Банк России предложил запретить на территории РФ обращение криптовалют, чтобы снизить угрозы, обусловленные их распространением. Речь идет о запрете на организацию выпуска и (или) выпуск, обращения криптовалюты на территории страны, на вложения финорганизаций в криптовалюты, на использование отечественных финансовых посредников для осуществления операций с данными валютами, а также на их майнинг.
Рынок криптовалюты начнут регулировать в России
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