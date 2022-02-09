Минфин описал будущее криптовалютного рынка в России

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Легализация оборота криптовалют в России повысит вероятность их покупки иностранными инвесторами. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на доклад Минфина.
Из пояснений ведомства к концепции регулирования криптобирж следует, что нерезиденты смогут покупать валюту на российских и иностранных биржах. Вторые должны открыть представительство в России. Также обязательным условием станет вывод средств только через российские банки.
При этом в Минфине выразили опасения, что на рынок могут попасть мошеннические активы и криптовалюты финансовых пирамид. В таком случае ведомство предложило организаторам системы обмена выбирать устоявшиеся криптовалюты, исходя из процедуры по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
В Центробанке заявили, что управлять рисками ПОД/ФТ сможет только один банк, а отслеживание транзакций с помощью системы "Прозрачный блокчейн" выглядит сомнительным. Там напомнили, что изначально криптовалюта разрабатывалась с целью анонимности.
В ЦБ не оценили и идею деления покупателей на квалифицированных и неквалифицированных, поскольку финансовая грамотность при спекулятивных факторах не даст инвестору никаких гарантий. Также Минфину предстоит проработать вопросы, касающиеся механизма декларирования, документов для налоговой службы и системы начисления налога со сделок.
Ранее Банк России предложил запретить на территории РФ обращение криптовалют, чтобы снизить угрозы, обусловленные их распространением. Речь идет о запрете на организацию выпуска и (или) выпуск, обращения криптовалюты на территории страны, на вложения финорганизаций в криптовалюты, на использование отечественных финансовых посредников для осуществления операций с данными валютами, а также на их майнинг.
Позднее Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку провести дискуссию, в которой они должны будут согласовать свои позиции относительно регулирования рынка криптовалют в России.
Эксперт оценил необходимость регулирования криптовалюты
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