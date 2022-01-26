Путин поручил правительству и ЦБ согласовать позиции в вопросе регулирования криптовалют

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Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку провести дискуссию, в которой они должны будут согласовать свои позиции относительно регулирования рынка криптовалют в России. Об этом президент сообщил в ходе совещания с членами правительства.

"Я попросил и правительство России, и Центральный банк в ходе дискуссии прийти к какому-то единому мнению и просил бы вас эту дискуссию в ближайшее время провести, а потом сообщить о тех результатах, которые в ходе этой дискуссии будут достигнуты", – сказал он.

По мнению главы государства, позиция Центробанка не означает, что он противится техническому прогрессу. Регулятор и сам пытается внедрять новейшие технологии в сфере криптовалют, подчеркнул Путин.

Он также обратил внимание на наличие у России серьезных конкурентных преимуществ в вопросе майнинга криптовалют. Они заключаются в профиците электроэнергии и высококвалифицированных специалистах.

Ранее Банк России предложил запретить на территории России обращение криптовалют, чтобы снизить угрозы, обусловленные их распространением. Речь идет о запрете на организацию выпуска и (или) выпуск, обращения криптовалюты на территории страны, на вложения финорганизаций в криптовалюты, на использование отечественных финансовых посредников для осуществления операций с данными валютами, а также на их майнинг.

