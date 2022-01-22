Запрет криптовалюты в РФ вызовет рост теневого сектора в этой сфере – эксперт

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Предложения Центробанка в отношении регулирования рынка криптовалют ухудшат инвестиционный климат в стране и лишат бюджеты налоговых поступлений, сообщает РИА Новости, отталкиваясь на заявления экспертов.
В то же время специалисты считают, что запретить майнинг и контролировать движение криптовалют не так просто.
Так, сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов выразил надежду, что предложение Банка России о запрете майнинга не реализуют, и законодатели не запретят нишу, в которой у РФ большие перспективы и шансы стать значимым игроком на мировом рынке.
"Более того, если майнинг будет запрещен, то эти действия в очередной раз ухудшат инвестиционный климат, у которого и без того проблемы", – подчеркнул Некрасов.
По его мнению, запрет не приведет к немедленному прекращению майнинга в стране, просто вырастет доля майнеров, находящихся в тени. Другие же начнут релокацию в другие страны.
"Во-вторых, те майнеры, которые еще вчера готовы были платить налоги, чтобы быть в законе, теперь будут скрываться. И никаких налоговых отчислений. Плохо от этого будет прежде всего региональным бюджетам. В-третьих, Россия окончательно упустит свой шанс занять ведущую роль на рынке криптовалют и майнинга", – пояснил он.
Управляющий ликвидностью компании EMCD Денис Смирнов согласен, что запретить майнинг не так просто. Он напомнил, что даже в Китае, где более жесткий контроль, майнеры продолжают нелегально добывать биткоины.
Он также отметил, что в конце прошлого года Минэкономразвития, Минэнерго и Госдума предлагали признать майнинг предпринимательской деятельностью. Смирнов добавил, что в ближайшее время государству предстоит определиться, что ему важнее: высокотехнологичная сфера, способная генерировать высокие налоги и создавать новые рабочие места, или очередная нелегальная зона, на попытки контроля за которой уйдет масса ресурсов правоохранителей.
"Я думаю, инвесторам не стоить торопиться с выводами. ЦБ уже не впервые критикует криптовалюту. Но позиция государства должна формироваться с учетом мнения всех стейкхолдеров", – заключил эксперт.
20 января Банк России предложил запретить на территории России обращение криптовалют, чтобы снизить угрозы, обусловленные их распространением. Речь идет о запрете на организацию выпуска и (или) выпуск, обращения криптовалюты на территории страны, на вложения финорганизаций в криптовалюты, на использование отечественных финансовых посредников для осуществления операций с данными валютами, а также на их майнинг.
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