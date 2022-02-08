Иностранные криптобиржи обяжут иметь представительство в России

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Иностранные криптобиржи должны будут иметь представительства в России, следует из концепции правительства по регулированию криптовалютных площадок.
Также иностранные биржи для работы в России должны будут иметь техническую интеграцию с российской системой обмена цифровых валют, договор с организатором системы, который также предусматривает запрет вывода денежных средств на счета и электронные кошельки, отличные от счета клиента у организатора системы.
Также предлагается запретить владеть биржами юрлицам, зарегистрированным в странах с льготным налоговым режимом и без раскрытия информации при проведении операций, перечень которых утверждается Минфином РФ. Кроме того, криптовалютные площадки обяжут иметь разрешение и лицензию на осуществление биржевой деятельности.
Ранее Банк России предложил запретить на территории РФ обращение криптовалют, чтобы снизить угрозы, обусловленные их распространением. Речь идет о запрете на организацию выпуска и (или) выпуск, обращения криптовалюты на территории страны, на вложения финорганизаций в криптовалюты, на использование отечественных финансовых посредников для осуществления операций с данными валютами, а также на их майнинг.
Позднее Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку провести дискуссию, в которой они должны будут согласовать свои позиции относительно регулирования рынка криптовалют в России.
Кабмин утвердил концепцию оборота криптовалют в РФ
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