Объем рынка криптовалюты в России оценивается в 16,5 трлн рублей – СМИ

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Жители России владеют криптовалютой на сумму более 214 миллиардов долларов (16,5 триллиона рублей). Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Издание подчеркивает, что на указанные данные ориентируются в правительстве при разработке мер регулирования отрасли.
Как указывает сингапурский платежный шлюз TripleA, порядка 17 миллионов россиян владеют какой-либо криптовалютой (речь идет о 12% всего населения). Инвесторами в 60% случаев становятся люди от 25 до 44 лет.
По данным платформы CoinMarketCap, в настоящий момент капитализация мирового рынка криптовалют составляет порядка 1,75 триллиона рублей. Эксперты отмечают, что оценка российского сегмента может быть занижена из-за проведения части торгов в закрытых сетях.
Глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков ранее оценивал рынок криптовалют в РФ в 5 триллионов рублей. Центробанк страны же заявлял, что за 2021 год объем операций с криптовалютами составил 5 миллиардов долларов.
Ранее Банк России предложил запретить на территории РФ обращение криптовалют, чтобы снизить угрозы, обусловленные их распространением. Позднее Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку провести дискуссию, в которой они должны будут согласовать свои позиции относительно регулирования рынка криптовалют в России.
Центробанк не согласен с концепцией Минфина по криптовалюте
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