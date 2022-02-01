Объем рынка криптовалюты в России оценивается в 16,5 трлн рублей – СМИ

Фото: depositphotos/Fotofabrika

Жители России владеют криптовалютой на сумму более 214 миллиардов долларов (16,5 триллиона рублей). Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Издание подчеркивает, что на указанные данные ориентируются в правительстве при разработке мер регулирования отрасли.

Как указывает сингапурский платежный шлюз TripleA, порядка 17 миллионов россиян владеют какой-либо криптовалютой (речь идет о 12% всего населения). Инвесторами в 60% случаев становятся люди от 25 до 44 лет.

По данным платформы CoinMarketCap, в настоящий момент капитализация мирового рынка криптовалют составляет порядка 1,75 триллиона рублей. Эксперты отмечают, что оценка российского сегмента может быть занижена из-за проведения части торгов в закрытых сетях.

Глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков ранее оценивал рынок криптовалют в РФ в 5 триллионов рублей. Центробанк страны же заявлял, что за 2021 год объем операций с криптовалютами составил 5 миллиардов долларов.

Ранее Банк России предложил запретить на территории РФ обращение криптовалют, чтобы снизить угрозы, обусловленные их распространением. Позднее Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку провести дискуссию, в которой они должны будут согласовать свои позиции относительно регулирования рынка криптовалют в России.

