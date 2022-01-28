В ЦБ оценили риски для экономики от институционализации майнинга в РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центробанк видит большие риски для экономики и граждан от институционализации майнинга в России и призывает не отождествлять блокчейн и майнинг, сообщает ТАСС.
Так регулятор отреагировал на предложение главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова рассмотреть возможность разрешения создания майнинговых ферм в регионах, в которых производится избыточный объем электроэнергии.
В ЦБ подчеркнули, что майнинг напрямую не относится к компетенции Банка России, однако, по их мнению, эта деятельность создает значимые угрозы для экономики страны и граждан.
В частности, утверждается, что майнинг формирует спрос на инфраструктуру для проведения операций с криптовалютами, что усиливает негативные эффекты от распространения криптовалют и создает стимулы для обхода регулирования.
В ЦБ уверены, что перегрузка энергосетей из-за майнинга может приводить к авариям и ставить под угрозу энергообеспечение жилых зданий и социальной инфраструктуры.
Также в Банке России указали на негативные эффекты для экологии. По данным регулятора, выбросы от майнинга Bitcoin и Ethereum в 2021 году превысили 78 миллионов метрических тонн углекислого газа, а это эквивалентно выбросам от 15,5 миллиона автомобилей.
Ранее Банк России предложил запретить на территории РФ обращение криптовалют, чтобы снизить угрозы, обусловленные их распространением. Речь идет о запрете на организацию выпуска и (или) выпуск, обращения криптовалюты на территории страны, на вложения финорганизаций в криптовалюты, на использование отечественных финансовых посредников для осуществления операций с данными валютами, а также на их майнинг.
Позднее Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку провести дискуссию, в которой они должны будут согласовать свои позиции относительно регулирования рынка криптовалют в России.
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