Правительство РФ подготовило дорожную карту по регулированию криптовалют – СМИ

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Российское правительство утвердило дорожную карту по регулированию криптовалют в стране. Об этом пишет РБК, ссылаясь на информацию от различных источников.

Как утверждают СМИ, соответствующий документ подписал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Карта рассчитана на период до конца 2022 года", – утверждается в материале.

Документ имеется в распоряжении издания. Подлинность содержания подтвердил источник, близкий к разрабатывавшей его межведомственной рабочей группе.

В статье отмечается, что документ не предусматривает запрет криптовалют в России. При этом в нем обговариваются регулирование, идентификация клиентов, ответственность за нарушения и возможное приземление криптоплощадок.

Текст документа был поддержан почти во всех ведомствах, в том числе в Минфине, Генпрокуратуре и Минэкономразвития. Против выступил Центробанк РФ.

"Участники проанализировали международный опыт и выработали единое мнение – инфраструктура крипторынка содержит преимущества и определенные риски, поэтому целесообразно реализовать концепцию регуляторно-ограничительного режима, а не полного запрета", – пишет газета.

В ведомствах также пришли к выводу, что возможный полный запрет на обращение криптовалют в России повлечет уход сектора в теневой рынок экономики.

Ранее Банк России предложил запретить на территории РФ обращение криптовалют, чтобы снизить угрозы, обусловленные их распространением. Речь идет о запрете на организацию выпуска и (или) выпуск, обращения криптовалюты на территории страны, на вложения финорганизаций в криптовалюты, на использование отечественных финансовых посредников для осуществления операций с данными валютами, а также на их майнинг.

Позднее Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку провести дискуссию, в которой они должны будут согласовать свои позиции относительно регулирования рынка криптовалют в России.

