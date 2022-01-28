Правительство РФ подготовило дорожную карту по регулированию криптовалют – СМИ

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Российское правительство утвердило дорожную карту по регулированию криптовалют в стране. Об этом пишет РБК, ссылаясь на информацию от различных источников.
Как утверждают СМИ, соответствующий документ подписал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Карта рассчитана на период до конца 2022 года", – утверждается в материале.
Документ имеется в распоряжении издания. Подлинность содержания подтвердил источник, близкий к разрабатывавшей его межведомственной рабочей группе.
В статье отмечается, что документ не предусматривает запрет криптовалют в России. При этом в нем обговариваются регулирование, идентификация клиентов, ответственность за нарушения и возможное приземление криптоплощадок.
Текст документа был поддержан почти во всех ведомствах, в том числе в Минфине, Генпрокуратуре и Минэкономразвития. Против выступил Центробанк РФ.
"Участники проанализировали международный опыт и выработали единое мнение – инфраструктура крипторынка содержит преимущества и определенные риски, поэтому целесообразно реализовать концепцию регуляторно-ограничительного режима, а не полного запрета", – пишет газета.
В ведомствах также пришли к выводу, что возможный полный запрет на обращение криптовалют в России повлечет уход сектора в теневой рынок экономики.
Ранее Банк России предложил запретить на территории РФ обращение криптовалют, чтобы снизить угрозы, обусловленные их распространением. Речь идет о запрете на организацию выпуска и (или) выпуск, обращения криптовалюты на территории страны, на вложения финорганизаций в криптовалюты, на использование отечественных финансовых посредников для осуществления операций с данными валютами, а также на их майнинг.
Позднее Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку провести дискуссию, в которой они должны будут согласовать свои позиции относительно регулирования рынка криптовалют в России.
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