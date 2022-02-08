Власти РФ будут лицензировать криптовалютные площадки

Российские власти собираются лицензировать криптовалютные площадки. О концепции обращения с виртуальной валютой рассказали в правительстве РФ.

Предполагается, что инвесторов разделят на квалифицированных и не квалифицированных, для последних ограничат объем операций. Обналичивать крипту смогут только российские юрлица. Для работы с российскими инвесторами иностранная криптобиржа должна будет иметь представительство в России. Все это необходимо, чтобы защитить деньги россиян.

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