Назван доход для покупки двушки в ипотеку в Москве

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Для комфортной покупки двухкомнатной квартиры в новостройке в Москве ежемесячный доход семьи должен составлять 217 тысяч рублей. Речь идет о покупке квартиры в ипотеку, рассказал старший аналитик группы региональных рейтингов агентства АКРА Илья Цыпкин. Об этом сообщает РИА "Недвижимость".

"В среднем домохозяйству, состоящему из трех человек, потребуется доход порядка 217 тысяч рублей, чтобы оплачивать такую квартиру и при этом иметь средства на проживание в городе. До конца января, то есть до повышения ставки по ипотеке Сбербанком до 10,3%, мог бы требоваться чуть меньший доход – 210 тысяч рублей на одно такое домохозяйство", – рассказал эксперт.

При проведении расчетов агентство учитывало, что, помимо ипотеки, семья будет оплачивать расходы на продукты, одежду и обувь, услуги ЖКХ, расходы на транспорт, мебель, бытовую технику, здравоохранение, отдых, образование и так далее.

По словам Цыпкина, в качестве эквивалента этих расходов использовались потребительские расходы, рассчитываемые Росстатом.

"Потребительские расходы в Москве составляют, согласно данным Росстата, примерно 39,5 тысячи рублей", – пояснил он.

Ранее сообщалось, что в 2021 году 9,8 тысячи московских семей получили льготные кредиты на покупку жилья, треть из них приходятся на родителей с одним ребенком. Всего за минувший год по программе "Семейная ипотека" было одобрено займов на 65,4 миллиарда рублей.