Более 1 млн семей смогут воспользоваться проиндексированным маткапиталом

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Более миллиона семей смогут воспользоваться проиндексированным маткапиталом. Об этом сообщает пресс-служба партии "Единая России".

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова напомнила, что на этот раз маткапитал проиндексировали по фактической инфляции. Размер выплаты на первого ребенка составит 524 500 рублей, а на второго ребенка – 693 100 рублей.

"Теперь важно, чтобы помощь до семей дошла в полном объеме, без сбоев и бюрократических препятствий. Мы внимательно будем следить за этим", – отметила Кузнецова.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала, что на материнский капитал могут рассчитывать женщины, которые родили или усыновили второго, третьего и последующего ребенка с 1 января 2007 года. На маткапитал имеют право мужчины, которые усыновили и в одиночку воспитывают второго, третьего и последующего ребенка.

По словам Буцкой, около 700 000 граждан имеют на счетах остатки средств маткапитала в размере 25 000 рублей.

"Мы хотим, чтобы у родителей появилась возможность потратить часть денег на ремонт в квартире, но прежде необходимо законодательно определить понятие ремонта", – пояснила Буцкая.

Ранее сообщалось, что маткапитал будет проиндексирован на 8,4%. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, это востребованная мера господдержки, с момента введения которой – 1 января 2007 года – выдано 11,6 миллионов сертификатов.

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