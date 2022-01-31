В ГД предложили упростить рефинансирование ипотеки для семей с детьми

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Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая предложила упростить процесс рефинансирования ипотеки для семей, которые потратили материнский капитал на погашение долга. Соответствующий законопроект верхняя палата российского парламента рассмотрит предстоящей весной, сообщает "Парламентская газета".

Яровая объяснила, что с момента запуска программы материнского капитала ставки по жилищным кредитам значительно снизились, из-за чего многие родители обращаются в другие банки с тем, чтобы получить более выгодные условия. Однако часто у финансовых организаций и потребителей возникают проблемы при рефинансировании ипотек с использованием маткапитала.

Так, семье необходимо получить от органов опеки разрешение передать в залог имущество, частично приобретенное на деньги маткапитала, получить согласие кредитора на рефинансирование и переоформить жилье в общую собственность. Законопроект в случае его принятия все эти проблемы решит, подчеркнула депутат.

Вице-спикер Госдумы объяснила, что не будет такой ситуации, когда, рефинансируя ипотеку, заемщик юридически прекращает правоотношения с одним кредитором и начинает с другим. Теперь правоотношения будут длиться до полной выплаты долга за недвижимость.

Ранее эксперты в сферах ипотечного кредитования и строительства предрекли повышение средней ежемесячной платы по ипотеке в России на 21% в ближайшие полгода. Они обосновали это подорожанием недвижимости в силу различных факторов. Так, если жилье за первое полугодие 2022 года подорожает на 5%, а средняя ипотечная ставка увеличится с 9,9 до 12%, то ежемесячный платеж по ипотеке с первоначальным взносом 15% на 20 лет вырастет на 21%. Переплата за весь срок пользования кредитом увеличится на 32%, а общая стоимость покупки – на 19%.