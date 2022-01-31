Плата по ипотеке может вырасти на 21% за полгода – эксперты

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За полгода ежемесячная плата по ипотеке в России может вырасти на 21%. Такого мнения придерживаются участники рынка недвижимости, которые пришли к такому выводу на основании роста цен на жилье и повышения средних ипотечных ставок, сообщает газета "Известия".

В частности, директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков заявил, что в 2022 году новостройки подорожают на 15%. По его словам, в 2020–2021 годах рост цен на жилье перекрывал инфляцию, поэтому нет оснований полагать, что в 2022 году будет иначе.

В свою очередь, директор по маркетингу 3-Red Мария Хурамшина выразила мнение, что повышение стоимости обусловлено подорожанием стройматериалов и нехваткой рабочей силы. Среди других причин она назвала рост ставок по проектному финансированию.

Управляющий партнер компании "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский подчеркнул, что даже если влияние этих факторов получится ослабить, то цены будут расти как минимум в пределах инфляции. До июля средняя стоимость первичного жилья может вырасти на 5%. Вслед за новостройками подорожает и вторичка, допустил он.

В случае деэскалации геополитической напряженности и стабилизации финансовых рынков до конца первого полугодия ключевая ставка не поднимется выше 10%, а средние ипотечные платежи вырастут до 11,5–13%, предположил эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота.

Если жилье за первое полугодие подорожает на 5%, а средняя ипотечная ставка увеличится с 9,9 до 12%, то ежемесячный платеж по ипотеке с первоначальным взносом 15% на 20 лет вырастет на 21%, подсчитала замглавы ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова. По ее словам, переплата за весь срок пользования кредитом увеличится на 32%, а общая стоимость покупки – на 19%.

Ранее сообщалось, что Минфин разработает законопроект, который позволит снизить ставки по ипотеке для благонадежных заемщиков. Утверждалось, что документ могут внести в Госдуму в 2023 году.

