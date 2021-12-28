Россиянам рассказали, как сэкономить на ипотеке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Для экономии при получении ипотечного кредита имеет смысл подавать заявку онлайн. Часто банки в качестве поощрения подобного способа оформления предлагают клиентам более выгодные ставки. Об этом со ссылкой на данные специалистов ВТБ и компании "Метр квадратный" сообщает "Лента.ру".

Еще один способ уменьшить расходы при покупке жилья в кредит – скидки, предоставляемые в рамках партнерских программ. По словам экспертов, практически все крупные компании предлагают возможность субсидирования ставки. При помощи таких скидок застройщикам удается быстрее развивать свои проекты, а клиенты получают возможность снизить финансовую нагрузку в первые месяцы выплат по кредиту. Сэкономленную сумму можно в дальнейшем потратить на ремонт новой квартиры.

Возможно получить скидки и в рамках госпрограмм. В среднем они позволяют рассчитывать на ставку на 3–8% ниже, чем по базовым программам в банках. Примером подобной программы является семейная ипотека.

Кроме того, ряд банков позволяет совмещать ставки госпрограмм со скидками партнеров.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что пик роста цен на недвижимость в России пройден. Однако, по ее словам, торопиться с ипотечным кредитом не стоит. В этом вопросе необходимо учитывать условия семьи и возможный рост ставок.