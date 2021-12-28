Глава ЦБ сообщила о прохождении пика роста цен на недвижимость в России

11:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пик роста цен на недвижимость в России пройден, заявила телеканалу "Россия 24" глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
При этом она отметила, что не стоит торопиться с ипотечным кредитом. В этом вопросе, по словам Набиуллиной, необходимо учитывать условия семьи и возможный рост ставок.
"Я думаю, они не будут расти такими темпами. Но не надо поддаваться ажиотажному эмоциональному поведению, надо смотреть внимательно на ситуацию", – сказала глава Центробанка.
Ранее стало известно, что Банк России планирует внести поправки в закон "О потребительском кредите", предлагающие расширить и уточнить перечень ситуаций при получении права на кредитные каникулы.
В частности, поправки предусматривают, что заемщик, имеющий потребительский кредит на срок не менее двух лет и попавший в тяжелую жизненную ситуацию, сможет обратиться в банк для получения отсрочки на три месяца, а по ипотечному кредиту – на шесть месяцев.
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