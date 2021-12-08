ЦБ может расширить перечень ситуаций для получения каникул по потребкредитам – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В закон "О потребительском кредите" планируют внести поправки, предлагающие расширить и уточнить перечень ситуаций при получении права на кредитные каникулы. Об этом в среду, 8 декабря, сообщает газета "Известия".
По информации издания, изменения в действующее законодательство разработала рабочая группа экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг при Центробанке РФ.
В частности, поправки предусматривают, что заемщик, имеющий потребительский кредит на срок не менее двух лет и попавший в тяжелую жизненную ситуацию, сможет обратиться в банк для получения отсрочки на три месяца, а по ипотечному кредиту – на шесть месяцев.
Также предлагается внести корректировки в параметры определения тяжелой жизненной ситуации. По действующему законодательству, срок затянувшейся болезни – два месяца. Его предлагается сократить до месяца. Это расширит круг возможных претендентов на кредитные каникулы.
Помимо этого, согласно предложенным изменениям, претендовать на льготу в отношении потребительских кредитов смогут клиенты с займами на срок не менее двух лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в случае, если они не находятся в процедуре банкротства и не обращались за льготой ранее.
Также предлагается подавать заявку на потребкредит, предоставлять документы и получать обратную связь от банка через портал госуслуг. По мнению руководителя проекта "За права заемщиков" Общероссийского народного фронта Евгении Лазаревой, слова которой приводит газета, это даст гарантию от злоупотреблений и бюрократических проволочек, а также снизит риск взаимных претензий между заемщиками и кредиторами.
По данным источников издания, в ЦБ проходит процедура рассмотрения данного документа, решение по поправкам могут принять до конца текущего года.
Ранее сообщалось, что за год сумма потребкредита в России увеличилась на 19,8%. Наиболее высокой отметки этот показатель достиг в апреле – тогда россияне одалживали у банков в среднем больше 300 тысяч рублей.
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