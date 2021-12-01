Назван средний размер потребительского кредита в РФ

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В октябре текущего года средний размер потребительского кредита в России составил 270,6 тысячи рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

За год сумма потребкредита увеличилась на 19,8%: в октябре прошлого года она составляла 225,9 тысячи рублей. При этом данный показатель постоянно менялся в течение последнего года: наиболее высокой отметки он достиг в апреле – тогда россияне одалживали у банков в среднем больше 300 тысяч рублей.

"Однако затем данный показатель впервые за год снизился и в последние 5–6 месяцев находится на стабильном уровне – 260–270 тысяч рублей", – отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

При этом он уточнил, что в случае с кредитами на суммы больше 300 тысяч рублей речь идет только о клиентах с высокими значениями персонального кредитного рейтинга. Обычно он должен начинаться от 660 баллов, заключил эксперт.

Ранее специалисты НБКИ назвали профессии россиян с наибольшей и наименьшей долговой нагрузкой. Выяснилось, что самый крупный показатель фиксируется в службах охраны и сфере транспорта и логистики, а самый низкий – в IT, рекламе и PR.

