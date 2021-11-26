Россияне признались, что тратят большую часть зарплаты на еду

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Большинство россиян тратят большую часть дохода на продукты. Такой результат показал совместный опрос сервисов "Авито.Работа" и "Деньги Вперед". Об этом сообщает "Газета.ру".

Согласно данным исследования, значительную часть заработка на продукты тратят 70% респондентов. Также приличную статью расходов составляют оплата услуг жилищно-коммунального хозяйства и выплаты по кредитам – на эти цели большую часть зарплаты переводят 45 и 30% опрошенных.

Среди наиболее популярных расходных статей респонденты также назвали покупку одежды и обуви, расходы на интернет и телефон, обслуживание машины и другое.

Как показал опрос, траты отличаются в зависимости от региона проживания россиян. В Москве чаще среднего показателя тратятся на развлечения и путешествия, в то время как в Санкт-Петербурге больше всего тратят на продукты питания (74 против 70%).

В опросе приняли участие 7 648 россиян в возрасте от 18 лет из всех регионов страны.

Аналитики программы лояльности "Город" для держателей карты "Тройка" ранее провели опрос, который касался структуры заработка и трат жителей Москвы. Было установлено, что 40% горожан не могут откладывать деньги с зарплаты.