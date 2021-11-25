В России могут ужесточить регулирование выдачи микрозаймов

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В России могут ужесточить регулирование выдачи микрофинансовыми организациями небольших займов, а также ссуд закредитованным гражданам. Соответствующий вопрос прорабатывает Центробанк, сообщает агентство "Прайм".
"В целях ограничения последующего роста долговой нагрузки и рисков регулятивного арбитража относительно банковского регулирования Банк России прорабатывает ужесточение текущих коэффициентов риска по займам с повышенным ПДН, а также по займам в сумме договора до 10 тысяч рублей", – говорится в обзоре финансовой стабильности ЦБ.
В Центробанке отметили, что за год возросло число займов с повышенным показателем долговой нагрузки (ПДН), увеличилось и число микрозаймов.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и депутат Игорь Дивинский представили законопроект, согласно которому Банк России сможет ограничивать количество выдаваемых кредитов и микрозаймов. За нарушение норм предусмотрена ответственность. По оценкам авторов документа, ограничительные меры позволят сократить объем необеспеченных кредитов.
Россияне стали чаще брать микрозаймы
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