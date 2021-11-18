В ЦБ задумались о снижении ставки по микрозаймам

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ЦБ РФ считает возможным снизить максимальную ставку по микрозаймам, которая сейчас составляет 1%. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

В 2019 году в РФ заработало ограничение ежедневной ставки – 1% в день. В результате полная стоимость кредита, выдаваемого микрофинансовыми организациями, не превышает 365%.

"Мы думаем, что действительно настала пора, может быть, снизить максимальную ставку кредитов по микрофинансовым организациям. Мы это делали, законы были приняты. Думаю, что пора это сделать", – цитирует Набиуллину агентство "Прайм".

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал эту идею, отметив, что есть много нареканий к таким организациям.

В июне депутат Госдумы Иван Сухарев направлял письмо на имя председателя Центробанка России Эльвиры Набиуллиной с предложением в два раза снизить размер предельно допустимого ежедневного процента по микрозаймам. Депутат подчеркнул, что весной текущего года, по подсчетам экспертов, количество микрозаймов, просроченных более чем на 90 дней, достигло рекордного показателя 5,4 миллиона.

