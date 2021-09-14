Баженов предлагает ограничить деятельность микрокредитных организаций

Фото: Максим Манюров
Журналист, кандидат на выборах депутатов Госдумы Тимофей Баженов рассказал о новом способе мошенничества в отношении граждан со стороны микрофинансовых организаций.
По словам общественника, такими незаконными действиями недобросовестные учреждения пытаются привлечь новых клиентов.
"Они перечисляют средства на счета людей без их ведома, а потом требуют вернуть их обратно, но уже с процентами", – уточнил Баженов.
Журналист также отметил, что некоторые организации работают без лицензии Банка России. Существует и проблема утечки персональных данных клиентов.
По мнению Баженова, микрофинансовую отрасль экономики необходимо жестко регулировать со стороны государства. Кроме того, важно дополнительно ограничить возможности по деятельности со сбором персональных данных.
Кандидат в депутаты Госдумы напомнил гражданам, что при получении крупной суммы на счет от неизвестного источника следует обратиться в банк и потребовать реквизиты организации, перечислившей средства. Если деньги отправила микрофинансовая структура, необходимо подать жалобу в ЦБ.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб ранее оценила идею снизить размер предельно допустимого ежедневного процента по микрозаймам. По словам специалиста, ужесточающие законы в данной области за последние годы принимались неоднократно.
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