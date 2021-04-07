Россияне более 180 тысяч раз пожаловались финомбудсмену в 2020 году

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За 2020 год россияне более 180 тысяч раз пожаловались на страховые и микрофинансовые организации финансовым уполномоченным. Об этом сообщает News.ru.

"В Службу финансового уполномоченного поступило 187,3 тысячи обращений в отношении 137 страховых организаций и 102 микрофинансовых организаций", – рассказали в пресс-службе финомбудсмена.

Чаще всего жалобы поступали от жителей Краснодарского края (11,3 процента), Башкирии (5 процентов), Москвы (3,9 процента), Ростовской области (3,6 процента), Нижегородской области (3,5 процента), Московской области (3,3 процента), Республики Татарстан (3,2 процента), Волгоградской области (3,1 процента), Республики Дагестан (2,8 процента), и Новосибирской области (2,7 процента).

Заявителей в возрасте от 25 до 44 лет обратилось 60,5 процента. Также больше всего заявлений подали мужчины (68,3 процента).

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