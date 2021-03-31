Россиянам рассказали, как не потерять деньги в кризис

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Сохранить деньги во время экономического кризиса удастся, если держать их на депозитном счете. Такое мнение в беседе с Ura.ru высказал доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Аяз Алиев.
"Если цель сберечь деньги, то в среднесрочной перспективе рост ключевой ставки должен привести к росту ставок по депозитам", – отметил эксперт.
Он отметил, что речь идет именно о сохранении средств. Желающим увеличить капитал стоит вкладываться в акции крупных компаний и некоторые облигации на долгосрочный период. Доход от инвестирования может превысить ставки по депозитам в 1,5–2 раза.
Аналитик банка "Хоум кредит" Станислав Дужинский согласился с коллегой и также сообщил о дальнейшем росте ставок по банковским вкладам.
Эксперт посоветовал хранить сбережения в рублях и заявил, что валютные вклады популярны только в периоды нестабильности курса, а в остальное время их доходность минимальна.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что россиянам стоит распределять сбережения между активами и часть средств можно хранить в валюте.
Кудрин объяснил, что данное решение более предпочтительно в случае, если эти сбережения не планируется тратить в ближайшее время. Однако если средств не так много и к ним нужно будет обращаться, то стоит оставить их в российской валюте.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: