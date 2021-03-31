Россиянам рассказали, как не потерять деньги в кризис

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Сохранить деньги во время экономического кризиса удастся, если держать их на депозитном счете. Такое мнение в беседе с Ura.ru высказал доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Аяз Алиев.

"Если цель сберечь деньги, то в среднесрочной перспективе рост ключевой ставки должен привести к росту ставок по депозитам", – отметил эксперт.

Он отметил, что речь идет именно о сохранении средств. Желающим увеличить капитал стоит вкладываться в акции крупных компаний и некоторые облигации на долгосрочный период. Доход от инвестирования может превысить ставки по депозитам в 1,5–2 раза.

Аналитик банка "Хоум кредит" Станислав Дужинский согласился с коллегой и также сообщил о дальнейшем росте ставок по банковским вкладам.

Эксперт посоветовал хранить сбережения в рублях и заявил, что валютные вклады популярны только в периоды нестабильности курса, а в остальное время их доходность минимальна.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что россиянам стоит распределять сбережения между активами и часть средств можно хранить в валюте.

Кудрин объяснил, что данное решение более предпочтительно в случае, если эти сбережения не планируется тратить в ближайшее время. Однако если средств не так много и к ним нужно будет обращаться, то стоит оставить их в российской валюте.