Кудрин рассказал, как хранить сбережения

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Глава счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как лучше хранить сбережения. Советами о распределении средств он поделился в программе телеканала "Россия 1".

По словам Кудрина, россиянам стоит распределять сбережения между активами, часть средств можно хранить в валюте.

Глава счетной палаты объяснил, что данное решение более предпочтительно в случае, если эти сбережения не планируется тратить в ближайшее время. Однако если средств не так много и к ним нужно будет обращаться, то стоит оставить их в российской валюте.

Кудрин считает, что до конца 2021 года курс рубля сохранит текущие показатели без значительных изменений.

Ранее Росстат сообщил о падении реальных доходов населения. Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2020 года упали на 4,8 процента в годовом выражении.