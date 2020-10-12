Кудрин рассказал, что на него готовилось покушение в 2005 или 2006 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал, что в 2005 или 2006 году на него готовилось покушение из-за отказа в льготах частной компании. Об этом сообщает ТАСС.

"Пока был вице-премьером, практически не пользовался (охраной. – Прим. ред.), за исключением единственного года, когда, по данным спецслужб, на меня готовилось покушение. До той поры, пока риски не миновали, по распоряжению Владимира Путина меня охраняли сотрудники ФСО", – рассказал Кудрин.

Он подчеркнул, что, по некоторым данным, покушение готовилось из-за того, что он не предоставил льготы частной компании, которая в свое время получила ресурсы из государственного бюджета и должна была их возвращать.

"Много лет до моего назначения в правительство отсрочка продлевалась, а я не стал этого делать. Есть такая версия, но она не доказана. Это была абсолютно техническая, рутинная работа. Документы готовили к рассмотрению, я даже никогда не видел представителей компании, не встречался с ними", – сообщил Кудрин.

Он отметил, что в те года он вместе со своими коллегами пересматривали много решений, которые были приняты вице-премьерами и министрами до них. Кудрин добавил, что о покушении узнал от сотрудников Федеральной службы охраны, которые предоставили ему план действий злоумышленников. При этом он уточнил, что уголовное дело не было заведено, поскольку никто не пострадал и преступление удалось предотвратить.

