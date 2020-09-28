Кудрин дал прогноз по ценам на нефть

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В ближайшее время мировые цены на нефть будут оставаться в диапазоне 40–50 долларов за баррель, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Он подчеркнул, что резкие колебания цен на нефть могут произойти в случае усиления мирового кризиса, но, как считает Кудрин, ко второй волне пандемии все страны будут относиться иначе, чем к первой.

Глава Счетной палаты напомнил, что во время первой волны никто не знал масштаб заражения и последствий с точки зрения смертности.

"Сейчас все более смело к этому относятся. Уже начала продаваться вакцина, научились быстрее реагировать с точки зрения медицины. То есть последствия второй волны, даже если она будет очень сильной, окажутся меньше. Поэтому и правительства будут меньше вводить ограничения", – цитирует его RT.

По этой причине Кудрин не ожидает повторного обвала мировых цен на нефть.

16 сентября цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 42,18 доллара за баррель, цена октябрьских фьючерсов на WTI – до 40,03 доллара за баррель. Рост произошел на фоне сокращений запасов нефти в США. За неделю этот показатель снизился до 496 миллионов баррелей при прогнозе роста до 501,7 миллиона.