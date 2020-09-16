Цена нефти поднялась выше 40 долларов за баррель впервые с 4 сентября

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Стоимость американской нефти WTI поднялась выше 40 долларов за баррель впервые с 4 сентября. Рост мировых цен на сырье ускорился к вечеру среды более чем до 4%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
К вечеру цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 42,18 доллара за баррель, цена октябрьских фьючерсов на WTI – до 40,03 доллара за баррель.
Рост произошел на фоне сокращений запасов нефти в США. За минувшую неделю этот показатель снизился до 496 миллионов баррелей при прогнозе роста до 501,7 миллиона.
При этом добыча нефти в Штатах за неделю выросла на 0,9 миллиона баррелей в день, до 10,9 миллиона баррелей.
Ранее, комментируя снижение цены на нефть марки Brent до 39,96 доллара, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что это произошло в большей степени в результате предоставленных скидок на нефть от Саудовской Аравии.
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