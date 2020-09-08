Эксперт прокомментировал снижение цены на нефть марки Brent

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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал снижение цены на нефть марки Brent до 39,96 доллара. По его словам, это произошло в большей степени в результате прдеоставленных скидок на нефть от Саудовской Аравии, передает RT.

"Вот это было главным спусковым крючком, откуда пошло падение. Потому что еще на прошлой неделе мы видели, что нефть уходила выше 46 долларов за баррель. И как только саудиты начали снова демпинговать, играть со скидками, картинка повторяется, как это, например, в начале весны, откуда начался кризис со скидок, которые давали саудиты", – пояснил эксперт.

Пикин добавил, что ключевым фактором, который определяет дальнейший рост цен на нефть, является то, как быстро спрос будет восстанавливаться. По его словам, это во многом зависит от динамики заболевания коронавирусом.

"Восстановление спроса зависит от динамики заболеваний по коронавирусу... На это влияет, в частности, широкое распространение вакцин, их количество <...> Плюс поддержание дисциплины со стороны стран, вошедших в соглашение ОПЕК+ и компания. Поэтому такие колебания нормальны, не может нефть все время расти, то есть нужен некоторый отскок", – отметил Пикин.

Ранее сообщалось, что стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала до 39,96 доллара за баррель. Падение составило почти 5%. В последний раз нефть сорта Brent торговалась ниже 40 долларов за баррель 25 июня 2020 года.

