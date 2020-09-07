Курс евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 рублей впервые с февраля 2016 года, свидетельствуют данные торгов.
Доллар США подорожал до 76 рублей впервые с 26 августа.
Курс доллара расчетами завтра на 13:10 мск рос на 73 копейки до 76,16 рубля, курс европейской валюты – на 79 копеек до уровня 90,02 рубля.
Стоимость нефти снижается на 1,8% до 41,90 доллара США за баррель марки Brent.
Ранее аналитики сообщили, что при благоприятных условиях за ближайшие три-четыре месяца курс рубля способен укрепиться до 70 рублей за доллар и 84 рублей – за евро. Однако некоторые эксперты считают, что это маловероятно, поскольку на курс валют влияют различные факторы как в России, так и за рубежом.
На открытии торгов выросли курсы доллара и евро
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