Аналитики предсказали курс рубля к концу 2020 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Аналитики полагают, что при благоприятных условиях за ближайшие три-четыре месяца курс рубля способен укрепиться до 70 рублей за доллар и 84 рублей – за евро, сообщает газета "Известия".
Некоторые эксперты считают такой сценарий маловероятным, так как на курс валют влияют различные факторы как в России, так и за рубежом.
По мнению аналитика "ТелеТрейд" Марка Гойхмана, нельзя упускать из внимания цены на нефть. Он отмечает, что после окончания ураганов в нефтеносном Мексиканском заливе цена на Brent способна вновь достичь 40–42 долларов. Кроме того, пока нельзя предсказать, как повлияет на курс вторая волна коронавируса.
Введение новых санкция Запада из-за обострения геополитической ситуации тоже может отразиться на цене национальной валюты.
"Любые дополнительные негативные комментарии от западных лидеров могут усугубить положение рубля", – отметил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Илья Запорожский.
Кроме того, он считает, что возможная победа на президентских выборах США Джо Байдена и демократов с их антироссийской риторикой отразится на волатильности рубля.
Эксперты считают, что при реализации данных рисков доллар может подорожать до 80 рублей, а евро – до 92.
Ранее Инвестор и экономический эксперт Ян Марчинский рассказал Москве 24, какие курсы валют можно ожидать этой осенью. По его мнению, рубль пока продолжит свое падение.
Марчинский пояснил, что в первую очередь обвал курса рубля связан с рекордным падением цен на нефть и на газ, а также с падением объемов продаж согласно сделке со странами ОПЕК+. Также эксперт предполагает, что стоит ожидать роста инфляции в стране.
Курс рубля к доллару и евро продолжает снижаться
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