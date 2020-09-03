Эксперт предсказал рост курса евро до 100 рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Инвестор и экономический эксперт Ян Марчинский рассказал Москве 24, какие курсы валют можно ожидать этой осенью. По его мнению, рубль пока продолжит свое падение.

"Еще в апреле месяце я говорил о том, что доллар будет около 80 рублей, и это было без учета возможных санкций в отношении России, которые сейчас обсуждаются, и протестов в Белоруссии", – пояснил эксперт.





Ян Марчинский инвестор и экономический эксперт 80 рублей – за доллар и 100 рублей – за евро. Этой осенью мы эти цифры увидим.

Марчинский пояснил, что в первую очередь обвал курса рубля связан с рекордным падением цен на нефть и на газ, а также с падением объемов продаж согласно сделке со странами ОПЕК+. Также эксперт предполагает, что стоит ожидать роста инфляции в стране.

"Помимо того что цены упали на 30%, еще на 30–50% в зависимости от сырья упали и объемы поставок. А бюджет во многом зависит от того, какую выручку мы получим от углеводородов. А по прогнозам, очень большую часть выручки в долларовом эквиваленте мы недополучим, плюс ко всему социальная нагрузка на бюджет существенно возросла", – добавил собеседник Москвы 24.

Ранее сообщалось, что российский рубль продолжает дешеветь. По данным Центробанка РФ, курс доллара на 3 сентября составил 73,85 рубля, евро – 87,73 рубля.

Крупнейшие российские банки также зафиксировали этим летом отток валютных вкладов. Клиенты семи из 11 системно значимых финансово-кредитных учреждений забрали в июне с валютных депозитов 602,4 миллиона долларов. Кроме того, в конце июля Банк России опустил ключевую ставку до исторического минимума – 4,25% годовых.