Курс евро до конца года может достигнуть 100 рублей – эксперты

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Эксперты ожидают ослабления рубля относительно ведущих валют, сообщает газета "Известия". По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, доллар может стоить 76–78 рублей, евро – 90–91 рубль.

Более того, не исключается, что уже до конца года валюты пробьют планку в 83 рубля за доллар и 100 – за евро. Финансовые аналитики считают, что рубль скорее стремительно подойдет к антирекорду, чем плавно подберется к историческим значениям.

Как подчеркнул эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский, после того как евро переступил порог в 90 рублей, его уже ничего не будет сдерживать от свободного роста по отношению к рублю. В то же время он не исключил, что российская валюта резко откатится, если придут хорошие новости из Германии и Белоруссии.

Накануне на открытии торгов Московской биржи курс доллара с расчетами в день сделки составил 75,4 рубля, а евро – 89,4. Рубль завершил день почти на тех же уровнях – 75,6 и 89,3.

Самый весомый фактор давления на рубль, говорит руководитель инвестиционного направления mkb private bank банка МКБ Валентин Журба, – это выход иностранцев из российского госдолга. Происходит это из-за того, что доходность ОФЗ в конце мая опустилась до исторического минимума, а также из-за опасений, связанных с ситуацией в Белоруссии.

Аналитики Райффайзенбанка ранее пришли к выводу, что запас валютной ликвидности в российских банках в июле полностью истощился. Как отмечают эксперты, этот показатель уменьшился на пять миллиардов долларов и стал отрицательным.

Также сообщалось, что крупнейшие российские банки зафиксировали отток валютных вкладов. Клиенты семи из 11 системно значимых финансово-кредитных учреждений забрали в июне с валютных депозитов 602,4 миллиона долларов.

