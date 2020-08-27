Курс евро до конца года может достигнуть 100 рублей – эксперты

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Эксперты ожидают ослабления рубля относительно ведущих валют, сообщает газета "Известия". По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, доллар может стоить 76–78 рублей, евро – 90–91 рубль.
Более того, не исключается, что уже до конца года валюты пробьют планку в 83 рубля за доллар и 100 – за евро. Финансовые аналитики считают, что рубль скорее стремительно подойдет к антирекорду, чем плавно подберется к историческим значениям.
Как подчеркнул эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский, после того как евро переступил порог в 90 рублей, его уже ничего не будет сдерживать от свободного роста по отношению к рублю. В то же время он не исключил, что российская валюта резко откатится, если придут хорошие новости из Германии и Белоруссии.
Накануне на открытии торгов Московской биржи курс доллара с расчетами в день сделки составил 75,4 рубля, а евро – 89,4. Рубль завершил день почти на тех же уровнях – 75,6 и 89,3.
Самый весомый фактор давления на рубль, говорит руководитель инвестиционного направления mkb private bank банка МКБ Валентин Журба, – это выход иностранцев из российского госдолга. Происходит это из-за того, что доходность ОФЗ в конце мая опустилась до исторического минимума, а также из-за опасений, связанных с ситуацией в Белоруссии.
Аналитики Райффайзенбанка ранее пришли к выводу, что запас валютной ликвидности в российских банках в июле полностью истощился. Как отмечают эксперты, этот показатель уменьшился на пять миллиардов долларов и стал отрицательным.
Также сообщалось, что крупнейшие российские банки зафиксировали отток валютных вкладов. Клиенты семи из 11 системно значимых финансово-кредитных учреждений забрали в июне с валютных депозитов 602,4 миллиона долларов.
Курс доллара на Мосбирже поднялся до 76 рублей
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: