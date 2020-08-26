Курс доллара поднялся до 76 рублей впервые с апреля 2020 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара поднялся до 76 рублей впервые с 22 апреля 2020 года, исходит из данных торгов на Московской бирже от 16:29 26 августа.

Он поднялся на 63 копейки по сравнению с показателями, установившимися несколько часов назад. Курс доллара, таким образом, составил 75,96 рубля, до этого достигнув отметки в 76 рублей.

В свою очередь, евро можно купить за 89,62 рубля. Сегодня европейская валюта поднималась до показателей в 89,81 рубля. Такой отметки курс не достигал с февраля 2016 года.

Ранее 26 августа курс евро превысил отметку в 89 рублей, составив 89,23 рубля. Курс доллара на тот момент составил 75,53 рубля, поднявшись на 1,03 рубля по сравнению с данными прошлых торгов.

Эксперты, объясняя падение позиций рубля по отношению к американской и европейской валюте, связывают это со снижением цен на нефть и сезонным уменьшением спроса на бензин. Другие аналитики считают, что данная тенденция вызвана падением деловой активности.