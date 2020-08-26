Официальный курс евро превысил 89 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный курс евро на 27 августа превысил 89 рублей, исходит из данных Банка России.
Он вырос на 1,17 рубля по сравнению с прошедшими показателями торгов. Курс доллара составил 75,53 рубля, увеличившись на 1,03 рубля.
Сообщается, что стоимость бивалютной корзины, которая рассчитана по официальным курсам на четверг, составила 81,69. Она выросла на 1,09 рубля.
25 августа курс евро впервые с марта 2020 года превысил 89 рублей. Он поднялся до отметки в 89,07 рубля, согласно данным от 18:19 26 августа.
Эксперты, объясняя падение позиций рубля по отношению к американской и европейской валюте, связывают это со снижением цен на нефть и сезонным уменьшением спроса на бензин. Другие аналитики считают, что данная тенденция вызвана падением деловой активности.
Рубль снижается к евро в ходе торгов
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