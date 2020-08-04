Эксперт прокомментировал повышение цен на золото

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Доктор экономических наук, профессор Валентин Катасонов рассказал Москве 24, к чему может привести повышение цены золота и чем оно обусловлено.
"Это связано с тем, что перестал действовать картель, так называемый золотой картель, который на протяжении нескольких десятков лет сдерживал рост цен на желтый металл. Это мой самый короткий ответ. Создание этого картеля относится где-то к началу 1970-х годов прошлого века", – делится эксперт.
По словам Катасонова, цель данного картеля состояла в том, чтобы убрать конкурента доллара.
"Поэтому для того, чтобы поддерживать гегемонию американского доллара, проводились постоянные интервенции участниками тайного золотого картеля, и золото, судя по всему, бралось из официальных золотых резервов", – комментирует экономист.
Как отмечает профессор, на смену вышеназванному картелю в 1999 году пришел открытый легальный картель, который получил название "Вашингтонское соглашение".
"Это соглашение действовало на пять лет, пролонгировалось, и значит, в этом соглашении участвовало где-то 17–18 центральных банков, которые продавали официально золото из своих резервов. Действие последнего, четвертого пятилетнего соглашения истекало в сентябре прошлого года, пролонгировано оно не было, так что сейчас, слава богу, рынок золота стал свободным", – сказал Катасонов.
В результате теперь спрос на доллар, по словам эксперта, начинает приходить в соответствие с предложением.
"Доллар в этой ситуации обречен, потому что федеральная резервная система США безумствует, включили печатный станок. Если по триллиону долларов вбрасывать в обращение каждый месяц, то это закончится, естественно, полным обесцениванием зеленой бумаги", – заключил Катасонов.
Ранее экономист объяснил причины роста доллара и евро. Специалист подчеркнул роль панических настроений на финансовых рынках.
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