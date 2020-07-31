Экономист объяснил причины роста доллара и евро

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Руководитель консультационной практики "Управлеченские решения деловых проблем", кандидат экономических наук Евгений Змиев заявил, что нынешние изменения курсов евро и доллара вызваны корректировкой стоимости нефти. Об этом сообщает RT.

"Рост курса доллара и евро к рублю вполне объясним. Дело в том, что такое сильное падение нефти, которое было несколько месяцев ранее, совсем несильно отразилось на курсе рубля. По средневзвешенным показателям, когда нефть была на уровне 18–20 долларов за баррель, курс рубля должен был быть около 90 рублей за доллар, он таким не был", – заявил эксперт.

По словам Змиева, курс рубля сильно снизился на фоне падения стоимости нефти до 40 долларов за баррель. А дальнейшие процессы уравновешивания курса были вызваны использованием снижающих механизмов монетарных властей.

Кроме того, специалист подчеркнул роль панических настроений на финансовых рынках. Он объяснил, что в пределах нескольких дней курс может меняться сразу на несколько рублей в ту или иную сторону.

Ранее в течение пятницы, 31 июля, стало известно о том, что курс евро превысил отметку в 87 рублей. Аналогично подросла и американская валюта – доллар торгуется дороже 74 рублей.

