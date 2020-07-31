Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 74 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже поднялся на 1,2% по отношению к рублю, достигнув отметки в 74,02 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки к 12:10 мск.

В последний раз курс доллара находился выше 74 рублей 14 мая 2020 года.

Курс евро превысил 87 рублей, составив 87,35 рубля. Европейская валюта достигла такой отметки впервые с 1 апреля 2020 года.

Сбербанк ухудшил прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год до 70–71 рублей за доллар, поменяв показатель с 70,7 рубля. В то же время банк улучшил ожидания курса национальной валюты на 2021 и 2022 годы. Предполагается, что он составит 68–69 и 69–70 рублей за доллар.

Глава Сбербанка Герман Греф в июне предполагал, что рубль может укрепиться по отношению к доллару и стоить "плюс–минус 60" до конца 2020-го. По его словам, национальная валюта РФ в значительной степени зависит от цены на нефть, и ее движение сложно спрогнозировать.

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предупредил, что курс может вырасти до 90 рублей, если в мире начнется вторая волна коронавируса и властям опять придется вводить ограничения. В ЦМАКП прогнозируют существенное ослабление рубля во втором полугодии. Эксперты связывают это с влиянием нового снижения цен на нефть, сезонным ростом внутреннего спроса на валюту и оттоком капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского.

Колебания курса в этом году связаны с ценами на нефть. Они стали опускаться в связи с неудавшимися переговорами в начале марта. С 31 марта прекратила действовать договоренность о сокращении добычи нефти, которую 26 стран-участников соблюдали с 2016 года.

В апреле участники ОПЕК+ договорились о новой сделке. Итоговое соглашение предполагает трехэтапное уменьшение получения черного золота до конца апреля 2022 года.