Экономист назвал причины ослабления курса доллара

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Экономист Максим Чирков в разговоре с Москвой 24 прокомментировал укрепление курса рубля по отношению к доллару. По его словам, в первую очередь это произошло из-за роста цен на нефть на мировых рынках.

"В мире была тенденция укрепления доллара ко всем мировым валютам. Но в последние месяцы мы можем констатировать, что оно все-таки прекратилось. Наметились стабилизация или ослабление курса доллара относительно других мировых валют, в частности евро", – пояснил эксперт.





Максим Чирков экономист Нынешнее укрепление рубля носит фундаментальный характер. Если продолжится рост цен на нефть, то можно будет и дальше наблюдать укрепление рубля на фоне доллара.

Кроме того, на курс доллара повлияла волна протестов, которая прокатилась по США в связи с гибелью задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Поэтому, по мнению Чиркова, стоит ожидать, что тенденция к ослаблению американской валюты продолжится.

"Пока это ослабление доллара носит символический характер, но инвесторы и спекулянты на валютном рынке это отслеживают. И то, что раньше было больше присуще валютам развивающихся стран, такая политическая нестабильность, – сейчас может начать сильно давить и на доллар", – подчеркнул экономист.

В первый день лета курс доллара опустился ниже 70 рублей на 31 копейку – до 69,83 рубля. Во вторник, 2 июня, впервые с марта он упал ниже 69 рублей. По состоянию на 17:48 курс доллара составил 68,745 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

На 3 июня Центральный банк Российской Федерации установил следующие значения: курс доллара составит 68,9831 рубля, курс евро – 76,7782 рубля.

Анатолий Федотов, Анастасия Силенок