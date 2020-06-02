Комендантский час продлили в Нью-Йорке

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В Нью-Йорке продлили комендантский час из-за беспорядков, начавшихся в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Соответствующее решение принял мэр города Билл де Блазио, сообщает RT.

"Нашим главным приоритетом является обеспечение безопасности людей, поэтому я решил продлить комендантский час до вторника. Он начнется в 20:00 по местному времени", – указал он.

Мэр Нью-Йорка подчеркнул, что это связано с тем, что ночью провокаторы на фоне протестов уничтожают чужую собственность и совершают насильственные действия.

Беспорядки в США начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Его задержали в Миннеаполисе. Полицейский при этом встал коленом на шею мужчины, он же кричал, что задыхается. Сотрудники правопорядка не обращали внимания, позднее мужчина скончался в реанимации.

Четырех полицейских, причастных к скандальному задержанию, уволили из правоохранительных органов. Сестра убитого Шарида Тейт намерена добиваться того, чтобы их арестовали и осудили за убийство.

Власти Миннеаполиса ввели в городе режим ЧС. Мэр попросил штат предоставить силы Национальной гвардии США для обеспечения безопасности граждан. Губернатор Миннесоты Тим Уолз решил привлечь бойцов Национальной гвардии к поддержанию порядка. В результате протестов в США задержано около четырех тысяч человек.

Американский лидер Дональд Трамп раскритиковал власти Миннеаполиса за "отсутствие лидерства".